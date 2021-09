Foot - PSG

PSG : L'hommage de Nasser Al-Khelaïfi à Jean-Paul Belmondo

Publié le 6 septembre 2021 à 23h05 par La rédaction

La France a appris ce lundi le décès de l’acteur Jean-Paul Belmondo à l’âge de 88 ans. Le président du PSG Nasser Al-Khelaifi a tenu à rendre hommage à un personnage majeur de l'histoire du club.