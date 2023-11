Fiasco au PSG, Luis Enrique prend une décision

Amadou Diawara

Depuis le début de sa campagne de Ligue des Champions, le PSG a remporté tous ses matchs à domicile et s'est incliné à l'extérieur. Malgré tout, Luis Enrique refuse de changer ses plans lorsqu'il évolue en terres adverses. Et il l'a bien fait savoir lors de sa dernière conférence de presse.

En Ligue des Champions, le PSG a hérité du groupe de la mort. En effet, le club de la capitale doit se frotter au Borussia Dortmund, à l'AC Milan et à Newcastle dans la poule F. Et si le PSG a fait un sans faute à domicile, il n'a pas réussi à prendre le moindre point à l'extérieur.

Puni par le PSG, il prend une grande décision https://t.co/YK6XX0lT7W pic.twitter.com/29FbbPFyF1 — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Le PSG cale à l'extérieur en Ligue des Champions

En effet, le PSG de Luis Enrique s'est imposé au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund (2-0) et l'AC Milan (3-0). Toutefois, l'écurie rouge et bleu est tombée face à Newcastle au St-James' Park (1-4) et contre les Rossoneri à San Siro (1-2). Malgré tout, Luis Enrique ne compte pas jouer différemment sur les pelouses adverses à l'avenir.

«Je ne vois pas pourquoi le style de jeu devrait changer»