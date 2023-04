Explication en interne, le PSG fait une annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu deux fois de suite à domicile par le Stade Rennais et l’OL, le PSG est attendu au tournant samedi soir contre l’OGC Nice, invaincu depuis l’arrivée de Didier Digard. Christophe Galtier s’est exprimé sur ce choc, il a également eu quelques mots sur le nouveau revers concédé à domicile la semaine dernière.

Huit. C’est le nombre de défaites sur la simple année 2023 pour le PSG, un chiffre énorme alors que le mois d’avril vient seulement de débuter et que Paris va affronter Nice et le RC Lens à la suite. Christophe Galtier sait qu’il est menacé, le Qatar lui donne d’ailleurs ces deux matchs pour inverser totalement la tendance. Près d’une semaine après la défaite à domicile contre l’OL, l’entraîneur du PSG est revenu sur ce revers.

«J'ai eu une prise de parole face au groupe»

« Il y a eu un débrief sur notre contre-performance face à Lyon. J'ai eu une prise de parole face au groupe, en leur disant qu'il faut montrer un autre visage. Il y a le contenu contre Lyon qui n'a pas été satisfaisant. On a eu une semaine où tout le monde s'est entraîné. J'ai le sentiment que tout le monde était investi dans la semaine et dans la préparation du match », a déclaré Christophe Galtier au micro de PSG TV.

Un mercato totalement nouveau pour le PSG ? https://t.co/alr5ZciFNm pic.twitter.com/xxl8SKAR2V — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

«On prend aussi beaucoup trop de buts»