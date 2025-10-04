Donnarumma : L'énorme coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, contre toute attente, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma qui a donc rejoint Manchester City. Le portier italien a été remplacé par Lucas Chevalier qui connaît des débuts contrastés à Paris. Cependant, pour Dominique Séverac, le PSG a clairement gagné au change entre les deux gardiens.

C'est l'énorme changement de l'été du côté du PSG. En effet, Luis Enrique a réclamé le départ de Gianluigi Donnarumma qui a filé à Manchester City pendant que Lucas Chevalier a débarqué en provenance du LOSC pour environ 55M€, bonus compris. Un choix qui a largement été commenté compte tenu du fait que l'Italien venait de réaliser une seconde partie de saison exceptionnelle. Mais pour le journaliste du Parisien Dominique Séverac, le PSG a fait le bon choix.

Chevalier remplace Donnarumma, c'est validé « Je ne vois pas de quelle erreur majeure vous parlez. Je n'en ai pas vu de sa part à Barcelone, contrairement à Marseille. Sur le fond, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que le jeu va plus vite avec lui, qu'il participe beaucoup plus au jeu avec ses partenaires, qu'ils s'appuient sur lui. Il compte moins de dix matchs avec le PSG », rappelle-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.