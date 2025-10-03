Lucas Chevalier - PSG : Encore un malaise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Quelques jours après son erreur contre l'OM qui a coûté cher au PSG, Lucas Chevalier n'a pas forcément fait l'unanimité sans sa performance de mercredi soir en Ligue des Champions face au FC Barcelone. Le gardien tricolore a parfois manqué d'assurance comme le souligne Pierre Ménès, toujours pas emballé par le niveau de jeu affiché par Chevalier au PSG.

Recruté en provenance du LOSC pour 40M€ (hors bonus) durant le mercato estival, Lucas Chevalier (23 ans) est donc le nouveau gardien du PSG. Luis Enrique avait décidé de pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie à un an de la fin de son contrat pour laisser de la place à Chevalier, mais pour l'instant, ce dernier peine à convaincre l'ensemble des observateurs dans ses performances avec le PSG.

Chevalier, pas encore décisif ? Fautif sur l'unique but inscrit lors du Classique entre l'OM et le PSG (défaite 1-0 des Parisiens), Lucas Chevalier n'a pas non plus semblé au top de sa forme mercredi soir en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone (victoire 2-1) : « Il a trois tirs cadrés dans la partie, dont deux sauvés sur sa ligne par ses défenseurs et un où il prend un but », analyse Pierre Ménès dans son analyse sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.