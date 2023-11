Deux joueurs du PSG sur le départ ? Il calme tout le monde

Alexis Brunet

Dernièrement, Gavi s'est blessé avec la sélection nationale espagnole. Une très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, qui va être privé pendant de longs mois de l'un de ses meilleurs joueurs. Le Barça pourrait donc s'activer cet hiver, afin de lui trouver un remplaçant. La presse espagnole a notamment parlé de deux profils, ceux des Parisiens, Fabian Ruiz, et Carlos Soler. Il n'en serait rien selon Fabrizio Romano.

Les trêves internationales ne sont pas souvent appréciées par les clubs. Ces derniers laissent partir leurs meilleurs éléments, et ils ne savent pas dans quel état ils vont les retrouver. Dernièrement le FC Barcelone a par exemple perdu Gavi, qui s'est blessé en marge du rassemblement de la sélection espagnole.

Ruiz et Soler pistés par le Barça ?

Avec l'Espagne, Gavi a été victime d'une rupture complète du ligament antérieur de son genou droit. Une blessure qui va le tenir éloigné des terrains pendant de nombreux mois, et qui devrait donc le faire manquer le prochain Euro. Le FC Barcelone chercherait donc à remplacer au plus vite son joyau. Selon les informations de Mundo Deportivo , les Blaugrana auraient coché les noms de deux joueurs du PSG, Fabian Ruiz et Carlos Soler.

Le FC Barcelone ne s'est pas encore décidé