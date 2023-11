Le PSG signe «un joueur exceptionnel», Luis Enrique est aux anges

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Trois mois après son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé a ouvert, son compteur but. Face à l'AS Monaco ce vendredi (victoire 5-2), l'international français a trouvé le chemin des filets. Un soulagement pour le joueur, mais aussi pour Luis Enrique. L'entraîneur parisien est ravi de la prestation de Dembélé, qui pourrait, enfin, lancer sa saison.

Le PSG a fait le plein de confiance avant d'affronter Newcastle mardi soir, lors d'un match crucial pour la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. A domicile, le club de la capitale a vaincu l'AS Monaco, malgré les absences de Warren Zaïre-Emery et de Marquinhos, blessés. Un match marqué par le premier but d'Ousmane Dembélé sous le maillot du PSG. L'international français a, enfin, trouvé le chemin des filets. Après le coup de sifflet final, Dembélé a évoqué ses impressions.

« Je suis content »

« Oui, ça fait plaisir, je suis content. Le plus important reste que l’équipe continue sur sa dynamique de victoires en Ligue 1. Ça fait plaisir de marquer de la sorte, effectivement. Je ne me suis pas posé de question. J’ai décidé de tirer fort, même si ça me réussit pas souvent. Là, c’est rentré. C’est bien. Je suis conten t » a déclaré Ousmane Dembélé au micro de Prime Vidéo.

« Pour lui, c’est super »