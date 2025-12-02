Désiré Doué : La catastrophe qui rend fou le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG n’a pas été épargné par les blessures depuis le début de saison. Le club de la capitale a été privé de certains cadres comme Désiré Doué. Ennuyé par quelques pépins physiques, le crack de 20 ans n’a disputé que 8 matchs. Les résultats parisiens en ont ainsi été impactés, ce qui provoquerait un certain agacement chez les Rouge-et-Bleu.

Depuis le début de saison, le PSG a été ennuyé par des pépins physiques plus ou moins graves. Le club de la capitale a été privé de plusieurs cadres, comme Désiré Doué. Le crack de 20 ans n’a disputé que 8 matchs toutes compétitions confondues jusqu’à présent. Et l’international français devrait être absent encore un moment à cause de sa blessure à la cuisse.

Le PSG agacé par ses récents résultats Comme le rapporte AS, Luis Enrique a donc été contraint de faire tourner son équipe afin de réduire au maximum la charge physique. Les résultats ont ainsi été moins bons ces dernières semaines. Ce relâchement agacerait chez les Rouge-et-Bleu. Le technicien espagnol aimerait plus de rigueur de la part des remplaçants, surtout quand des joueurs comme Désiré Doué ne peuvent pas tenir leur place.