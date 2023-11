Deschamps lâche une annonce surprenante sur le PSG

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a décidé de recruter plusieurs internationaux Français comme Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, ou encore Randal Kolo Muani. Alors que les numéros 10 et 23 évoluent aux côtés de Kylian Mbappé à la fois en club et en sélection, Didier Deschamps a été interrogé à ce sujet ce jeudi, mais a préféré ne pas trop en dire.

Depuis le dernier mercato estival, l’effectif du PSG se veut davantage tricolore. Cet été, le club de la capitale a décidé de recruter plusieurs internationaux Français comme Lucas Hernandez en défense, mais également Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani en attaque. Si l’attaquant de 24 ans connaît une période d’adaptation compliquée à Paris, lui et Ousmane Dembélé peuvent ainsi se retrouver à la fois en club et en sélection. En effet, aux côtés de Kylian Mbappé, le trio d’attaque du PSG est également présent en équipe de France, bien que Didier Deschamps apprécie changer de joueurs en fonction des matchs abordés.

« Je ne vais pas parler du PSG »

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi afin de dévoiler sa liste des 23 joueurs convoqués en Bleu, Didier Deschamps a été questionné à propos de ce fameux trio d’attaque du PSG. « Je ne vais pas parler du PSG... Demandez à Luis Enrique... Quand ils seront avec moi et s'ils jouent ensemble, je vous dirai » , a répondu sèchement le sélectionneur.

« Ça a été compliqué sur leur dernier match de Coupe d'Europe »