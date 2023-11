PSG : «Imbécile», Mbappé se fait fracasser !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé s'est fait beaucoup d'ennemis en Amérique du Sud. En effet, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France a provoqué la polémique en se prononçant sur le niveau du football brésilien et argentin notamment. Alors que l'Albiceleste a remporté la dernière Coupe du Monde, Felipe Melo a adressé un énorme tacle à Kylian Mbappé.

Interrogé sur les équipes favorites à la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé a égratigné le football sud-américain. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné » , a estimé l'attaquant du PSG et de l'équipe de France avant le début de la compétition.

Felipe Melo s'en prend à Mbappé

Un message qui n'est pas du tout passé en Amérique du Sud. En effet, plusieurs joueurs s'en sont pris à Kylian Mbappé après cette sortie, qui a créé la polémique. Et alors que l'Argentine a finalement remporté la Coupe du Monde au Qatar, Felipe Melo en a rajouté une couche ce jeudi lors d'un entretien accordé à TNT Sports.

PSG : 200M€ pour Mbappé, c’est la panique au Real Madrid https://t.co/MvJLPCmQp7 pic.twitter.com/4aurORD7qq — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

«Mbappé doit se taire»