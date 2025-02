Départ de Luis Enrique : Un entraîneur improbable évoqué au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'il vient tout juste de prolonger son contrat avec le PSG, Luis Enrique est parti pour durer au sein de la capitale. Il est encore trop tôt pour évoquer la question de sa succession. Mais en Russie, on imagine bien Sergueï Semak, à la tête du Zéinth Saint-Pétersbourg, postuler dans les prochaines années. Journaliste français, José Barroso s'est exprimé sur cette hypothèse.

Le PSG n’a pas encore officialisé la nouvelle, mais Luis Enrique a bien prolongé son contrat jusqu’en juin 2027. A l’aise dans la capitale, le technicien espagnol compte bien poursuivre son travail, débuté en juillet 2023. Penser à un départ de Luis Enrique aujourd’hui apparaît comme un non-sens total. Pourtant en Russie, on évoque une possible arrivée de Sergueï Semak, ancien joueur du PSG (2005/2006), sur le banc parisien. Journaliste pour L’Equipe, José Barroso a évoqué ce scénario.

Enorme surprise pour la succession de Luis Enrique ?

« Ne jamais dire jamais. Mais maintenant, le PSG a Luis Enrique avec un contrat jusqu'en 2027. Et la direction du club compte sur une coopération à long terme et sur l’élaboration d’une stratégie. On peut dire qu'Enrique est désormais la star principale du PSG. Mais personne ne sait ce qui se passera dans le futur. Comme vous l'avez noté à juste titre, Semak a joué pour le PSG – cela pourrait théoriquement le rapprocher d'un travail à Paris. Mais globalement, tout dépendra de ce qu'il pourra offrir aux dirigeants du PSG d'un point de vue footballistique » a confié le journaliste.

Un ancien du PSG dans la short-list ?

A la tête du Zénith Saint-Pétersbourg, Semak va donc devoir faire ses preuves pour espérer devenir une piste crédible pour le PSG. « Ce serait une nomination surprenante, car désormais la direction du PSG a besoin non seulement d'entraîneurs de haut niveau, mais aussi de spécialistes qui proposent leur propre programme de développement, leur propre stratégie. Vous n’avez pas besoin d’obtenir les meilleurs résultats pour y parvenir. Pochettino et Galtier en sont des exemples. Mais sinon, le PSG a invité des spécialistes de grands noms, ceux qui avaient obtenu de grands succès. Donc si Semak est le prochain entraîneur du PSG, cela ressemblera à une sorte de pari, il sera difficile de le prendre au sérieux. Mais à l’avenir, si Semak travaille en Espagne ou en Italie, par exemple, et obtient des résultats là-bas, alors pourquoi pas ? Dans ce cas, ce sera plus probable » a lâché Barroso à RB Sport.