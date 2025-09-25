Dembélé - Yamal : Grosse révolution, Barcelone balance !

Ce lundi soir, Lamine Yamal a été battu par Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Ayant terminé deuxième derrière l’attaquant du PSG, le phénomène du FC Barcelone a félicité le Parisien, tout comme le club catalan. Face à la presse, Joan Laporta a confirmé que personne n’était au courant du résultat final au préalable.
Ousmane Dembélé dans la légende. Lundi soir, l’attaquant du PSG est entré dans le cercle fermé des vainqueurs du Ballon d’Or. Forcément, du côté du FC Barcelone, la déception était de mise avec la seconde place de Lamine Yamal. Néanmoins, la délégation du club catalan a fait preuve de beaucoup de fair-play, félicitant le Français.
Personne n’était au courant pour le résultat final
Surtout, Joan Laporta, président du Barça, a de nouveau affirmé que personne n’était au courant du résultat final. Une nouvelle méthode installée par France Football, alors que la saison dernière, l’annonce de la victoire de Rodri en amont avait provoqué la colère du Real Madrid qui avait finalement décidé de boycotter la cérémonie.
« Même ceux qui ont remis les prix ne le savaient pas »
« On a voyagé sans connaître le résultat des votes. Même ceux qui ont remis les prix ne le savaient pas, parce que j'ai demandé à Iniesta et Ronie. Ni Ceferin, ni la propriétaire de France Football, avec qui j'étais assis pendant le Gala, ne le savaient. Elle m'a avoué qu'ils préféraient ne pas le savoir, de peur de le dire à leurs enfants et que ce soit divulgué. J'ai même cherché à connaître le résultat en parlant à l'une des hautes autorités françaises », a ainsi révélé Joan Laporta à AS.