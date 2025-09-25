Dembélé - Yamal : Grosse révolution, Barcelone balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, Lamine Yamal a été battu par Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Ayant terminé deuxième derrière l’attaquant du PSG, le phénomène du FC Barcelone a félicité le Parisien, tout comme le club catalan. Face à la presse, Joan Laporta a confirmé que personne n’était au courant du résultat final au préalable.

Ousmane Dembélé dans la légende. Lundi soir, l’attaquant du PSG est entré dans le cercle fermé des vainqueurs du Ballon d’Or. Forcément, du côté du FC Barcelone, la déception était de mise avec la seconde place de Lamine Yamal. Néanmoins, la délégation du club catalan a fait preuve de beaucoup de fair-play, félicitant le Français.

Personne n’était au courant pour le résultat final Surtout, Joan Laporta, président du Barça, a de nouveau affirmé que personne n’était au courant du résultat final. Une nouvelle méthode installée par France Football, alors que la saison dernière, l’annonce de la victoire de Rodri en amont avait provoqué la colère du Real Madrid qui avait finalement décidé de boycotter la cérémonie.