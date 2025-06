Dembélé : Clash avec Lamine Yamal, c’est bouclé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé Ballon d’or ? C’est ce que certains membres de l’institution du PSG et de l’équipe de France réclament. Quand bien même son vote se porterait sur Lamine Yamal s’il était en capacité de participer au suffrage, Johan Micoud a communiqué un avantage non négligeable en faveur de Dembélé à la télévision.

Triplé national pour Lamine Yamal avec la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone et la Coupe du roi. De quoi, en plus de quelques prestations marquantes sur la scène européenne et contre le Real Madrid notamment, de lui bâtir un joli CV pour le Ballon d’or aux yeux de Johan Micoud. « Ce ne sont pas ces matchs (ndlr la Ligue des nations) qui m’ont fait voir plus clair. J’ai mon avis pour qui je voterais. Yamal ? Oui, celui qui nous a illuminé ».

«Ca fait très longtemps que l’on a pas vu ça» Cependant, Ousmane Dembélé a pour sa part soulever la plus prestigieuse des coupes dans le football de club avec le PSG : la Ligue des champions. Ce qui peut faire pencher la balance, mais pas dans l’esprit de Johan Micoud. « Le truc où tu te dis : ça fait très longtemps que l’on a pas vu ça, en plus à son jeune âge. Je dis que Dembélé a fait une saison énorme, mais dans la discussion… Quand j’entends dire qu’on récompense Dembélé parce que c’est le travail d’un collectif et Yamal c’est un travail individuel, je ne suis pas forcément d’accord, le Barça est aussi un collectif énorme. Il participe lui au travail comme peut le faire Dembélé ».