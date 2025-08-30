Dembélé : «C’est mort», le clash est inévitable au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Ballon d’Or 2025, qui sera remis le 22 septembre prochain, s’annonce plus indécis que jamais. Si Lamine Yamal et Ousmane Dembélé partent avec une longueur d’avance, le PSG pourrait placer plusieurs de ses joueurs dans le top 5. Et cette concurrence pourrait bien créer quelques crispations dans le vestiaire de Luis Enrique.

Le Ballon d’Or est toujours l’occasion de débats passionnés, et l’édition 2025 ne fait pas exception. Après une saison où le PSG a affiché une solidité retrouvée, plusieurs de ses joueurs se retrouvent logiquement au cœur des discussions. Si Ousmane Dembélé, brillant par ses statistiques et son impact offensif, est considéré comme un des favoris aux côtés de Lamine Yamal, d’autres éléments parisiens comme Achraf Hakimi et Vitinha sont évoqués parmi les outsiders.

« Dembélé est au-dessus d’Hakimi » Sur le plateau de RMC, Jérôme Rothen a livré son analyse. Selon lui, il est peu probable qu’un joueur comme Hakimi, à la vocation défensive, remporter le prestigieux trophée. « Je ne suis pas dans la tête d’Hakimi. Mais si je suis à la place d’Hakimi aujourd’hui c’est mort. Oui, il fait une saison monstrueuse, mais à côté de lui, il y a Vitinha. Vous avez vu le rôle qu’a eu Vitinha cette saison ? C’était la tour de contrôle la saison dernière. Il ressemble un peu à Rodri dans l’importance sur le terrain. Collectivement, il est important dans la tactique de Luis Enrique. Mais si on parle de statistiques, Dembélé est au-dessus d’Hakimi par rapport à son positionnement » a déclaré l’ancien joueur du PSG.