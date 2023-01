Cristiano Ronaldo contre Messi, les compteurs s’affolent

Thibault Morlain

Dans quelques jours, le PSG se rendra en Arabie Saoudite pour disputer un match amical contre les meilleurs joueurs du championnat local. Une rencontre amicale qui suscite pourtant un énorme engouement et pour cause… Cela sera l’occasion de revoir Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo, désormais à Al Nassr. Et il y a du monde qui souhaite assister à la rencontre.

Alors que le PSG va affronter Rennes dimanche, les joueurs de Christophe Galtier vont ensuite s’envoler pour l’Arabie Saoudite. En effet, le 19 janvier, le club de la capitale va affronter, en match amical, une sélection des meilleurs joueurs d’Al Hilal et Al Nassr. Et c’est dans ce dernier club que l’on retrouve désormais un certain Cristiano Ronaldo. Cette rencontre face au PSG donnera alors lieu à un nouveau duel avec Lionel Messi.

2 millions de demandes

Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, on a pu profiter de ce duel pendant plusieurs saisons en Espagne. Les fans auront donc une nouvelle chance d’assister à ce spectacle et les places s’arrachent visiblement pour cette rencontre entre le PSG et les meilleurs joueurs du championnat saoudien. Selon les informations de ESPN , plus de 2 millions de personnes auraient demandé des billets pour voir Messi face à Cristiano Ronaldo.

Over 2 million people requested tickets to witness Cristiano Ronaldo's first game in Saudi Arabia against PSG, sources have told ESPN 🤯 pic.twitter.com/wLeIPoP57P — ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2023

Des places vendues en « quelques minutes »