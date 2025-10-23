Coup légendaire au PSG : La réaction d’Ousmane Dembélé !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé a disputé son 100e match sous les couleurs du PSG ce mardi soir à l’occasion de la victoire contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions (2-7). Nasser Al-Khelaïfi est alors venu fêter l’événement dans le vestiaire après la partie, et a souhaité que le Ballon d’Or 2025 marque l’histoire des Rouge-et-Bleu. L’attaquant de 28 ans a d’ailleurs été étonné par l’annonce.

Et de 100. Ce mardi soir, Ousmane Dembélé a fait son retour de blessure contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Buteur, le Ballon d’Or 2025 a contribué à la large victoire des Rouge-et-Bleu (2-7) à l’occasion de sa 100e rencontre sous les couleurs parisiennes. Nasser Al-Khelaïfi est alors venu fêter l’événement dans le vestiaire après la partie.

Al-Khelaïfi prend Dembélé par surprise Le président du PSG a en effet décerné un prix spécial à Ousmane Dembélé. « J’espère te voir jouer 1000 matchs avec nous » a ensuite lancé Nasser Al-Khelaïfi. « 1000 ?! » a alors répondu Ousmane Dembélé, abasourdi, dans des images captées par les médias officiels du PSG.