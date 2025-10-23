Coup légendaire au PSG : La réaction d’Ousmane Dembélé !

Ousmane Dembélé a disputé son 100e match sous les couleurs du PSG ce mardi soir à l’occasion de la victoire contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions (2-7). Nasser Al-Khelaïfi est alors venu fêter l’événement dans le vestiaire après la partie, et a souhaité que le Ballon d’Or 2025 marque l’histoire des Rouge-et-Bleu. L’attaquant de 28 ans a d’ailleurs été étonné par l’annonce.
Al-Khelaïfi prend Dembélé par surprise
Le président du PSG a en effet décerné un prix spécial à Ousmane Dembélé. « J’espère te voir jouer 1000 matchs avec nous » a ensuite lancé Nasser Al-Khelaïfi. « 1000 ?! » a alors répondu Ousmane Dembélé, abasourdi, dans des images captées par les médias officiels du PSG.
Dembélé, futur joueur le plus capé de l'histoire du PSG ?
Il faut dire que l’annonce de Nasser Al-Khelaïfi a de quoi étonner. Le joueur le plus capé du PSG se nomme Marquinhos. Le défenseur central brésilien a disputé 495 matchs jusqu’à présent chez les Rouge-et-Bleu. Pour atteindre un tel nombre, le capitaine du PSG est resté dans la capitale ces 12 dernières années. Autrement dit, Ousmane Dembélé va devoir rester chez les pensionnaires de la Ligue 1 encore quelques temps s’il veut atteindre la barre des 1000 rencontres.