Coup dur pour le PSG, terrible nouvelle sur Neymar après le Qatar

Pierrick Levallet

Depuis la reprise de la saison après la Coupe du monde, le PSG affiche quelques difficultés. Mais en interne, le cas de Neymar interpelle plus que les autres. Le Brésilien est encore meurtri du Mondial au Qatar. De ce fait, le club de la capitale estime qu'il mettra plus de temps que les autres à retrouver son véritable niveau.

Avant le départ des internationaux pour la Coupe du monde, le PSG affichait un visage rayonnant. Avec Christophe Galtier à sa tête, le club de la capitale était très convaincant. Mais depuis le retour du Mondial, la formation parisienne est en difficulté. Mais en interne, il y a un cas qui interpelle plus que les autres et ce n’est ni Kylian Mbappé ni Lionel Messi.

Messi et Neymar trop forts pour le PSG, l'improbable confidence https://t.co/l7L6a5qIbX pic.twitter.com/lGZgU2YGCn — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

Neymar n’y arrive plus

Mais la situation de Neymar devient alarmante. Depuis qu’il est revenu de la Coupe du monde, le joueur de 30 ans affiche un niveau nettement inférieur à ce qu’il montrait avant le Mondial. Exclu contre Strasbourg, suspendu contre Lens et en difficulté face à Angers et Rennes, Neymar paraît presque méconnaissable.

Des blessures physiques et psychologiques encore présentes