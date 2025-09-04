Coup de tonnerre, le PSG vire «le meilleur du monde » !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, et ce malgré des performances héroïques en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le PSG. Le gardien italien a rejoint Manchester City, lui qui a été remplacé par Lucas Chevalier. Pour Alfredo Magni, en se séparant de « Gigio », le club parisien a tout simplement perdu le meilleur gardien du monde.

Le mercato du PSG aura été animé dans le sens des départs notamment. Le club de la capitale a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma cet été, en remplaçant le gardien italien par le jeune et prometteur Lucas Chevalier. Désormais, Donnarumma va tenter de s’imposer à Manchester City.

Donnarumma quitte le PSG Une nouvelle aventure pour le capitaine de la sélection italienne, qui aurait été poussé vers la sortie en raison de son profil au PSG. En effet, Luis Enrique désirait un gardien sans doute meilleur au pied, et correspondant davantage à sa vision du poste… En attendant, c’est un gardien de niveau mondial que Paris a perdu selon Alfredo Magni.