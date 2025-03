«Choquer» Rabiot, les explications à Paris après le scandale !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes s’annonçait très chaud et les supporters du PSG lui ont réservé un sacré accueil. En effet, les banderoles insultantes ont été nombreuses et la polémique a éclaté suite à certaines d’entre elles. Face à cette affaire Rabiot, un membre du CUP a pris la parole pour s’expliquer.

En signant à l’OM l’été dernier, Adrien Rabiot a déclenché la colère des supporters du PSG. Ces derniers n’attendaient qu’une chose : le Classique au Parc des Princes. C’est donc dimanche dernier que le désormais Marseillais a fait son grand retour dans l’enceinte parisienne. L’ambiance s’annonçait électrice et c’est ce à quoi on a eu le droit. Les insultes ont fusé à l’encontre d’Adrien Rabiot, visé également par des banderoles insultantes envers sa famille. « Loyauté pour les hommes, trahison pour les p**es. Telle mère, tel fils. Véro c’est lequel son vrai père ? Déhu, Fiorèse, Cana ou Heinze ? », pouvait-on lire sur l’une d’entre elles.

« C’était fait pour l’atteindre, pour choquer »

Ces banderoles insultantes à l’encontre d’Adrien Rabiot ont déclenché la polémique. Face à cela, l’un des membres du CUP qui a participé à l’élaboration de ces banderoles a pris la parole. Pour Le Parisien, il a alors fait savoir sur cette affaire Rabiot : « Si on lit bien, on n’a pas cité son père. On s’en prend à lui et sa mère. Maintenant, le message n’est pas glorieux dans le fond, mais c’était fait pour l’atteindre, pour choquer ».

« Ça a été préparé un quart d’heure, 20 minutes »

« Ça a été préparé un quart d’heure, 20 minutes. On était nombreux, et quand tu te mets à plusieurs dizaines de personnes pour découper des lettres blanches puis les mettre sur un fond noir pour en faire une banderole, ça va vite. La plupart de ceux qui participent à son élaboration n’ont pas une idée précise de ce qui est écrit à l’arrivée. On te dit : toi tu fais un F et un I, toi tu t’occupes du O et du L. Puis, c’est replié, et voilà », a poursuivi ce supporter du PSG.