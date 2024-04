Cette vedette du PSG interpelle la nouvelle recrue

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services de Lucas Beraldo. En effet, le crack brésilien s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2028. Interrogé sur Lucas Beraldo, Marquinhos a tenu à lui envoyer un message fort, affirmant qu'il allait faire tout son possible pour l'aider à s'intégrer.

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG a décidé de miser sur Lucas Beraldo. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 20M€ lors du dernier mercato hivernal pour s'offrir les services du crack brésilien de 20 ans.

Coup dur au PSG, Luis Enrique a déjà tranché ? https://t.co/QmZByUyc2H pic.twitter.com/2eSFEEcY45 — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Marquinhos envoie un message à Beraldo

Lors d'un entretien accordé à France Bleu , Marquinhos s'est livré sur l'arrivée de Lucas Beraldo. Et le capitaine du PSG a tenu à lui envoyer un message, faisant clairement savoir qu'il allait le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il s'épanouisse à Paris.

«Je serai toujours là pour lui»