«C’est un mensonge», le PSG évoque un sujet sensible

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG vient d’enchaîner deux défaites consécutives contre Rennes et Lyon, Christophe Galtier a été interrogé sur plusieurs dossiers sensibles en conférence de presse. L’entraîneur du club de la capitale est notamment revenu sur la profondeur de banc inexistante, un sujet chaud puisqu’il fait référence au mercato.

Déjà moins convaincant avant la Coupe du monde au Qatar, le PSG a passé un nouveau pallier de frustration au retour du Mondial. Enquiquiné par les blessures, le club de la capitale a commencé à enchaîner les contre-performances. Éliminé en huitième de finale de Coupe de France et de Ligue des Champions, le PSG n’a plus que le championnat à jouer… et n’a que six points d’avance sur Lens et l’OM !

Un effectif trop léger

L’une des excuses de Christophe Galtier est toute trouvée : son effectif. L’entraîneur du PSG ne le cache pas, les deux mercatos n’ont pas été la hauteur. Paris manque de profondeur de banc et cela s’est vu en Ligue des Champions lorsque Galtier a été contraint de faire entrer le jeune (17 ans) El Chadaille Bitshiabu à la pause pour compenser les blessures. Interrogé en conférence de presse sur son effectif, le coach du PSG est honnête et reconnaît les nombreux manques.

PSG : Mbappé n’en a pas fini avec les clashs https://t.co/s3VlVe2uBO pic.twitter.com/wZayIxOupz — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

«Vous ne pouvez pas dire à vos joueurs qu'ils vont sortir de l'équipe»