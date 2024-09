«C’est un énorme potentiel», voilà le nouveau phénomène du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est l’une des surprises du début de saison du PSG. Ibrahim Mbaye a été lancé dans le grand bain par Luis Enrique et le jeune ailier est même devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club de la capitale. Une éclosion qui n’étonne pas Zoumana Camara qui estime qu’Ibrahim Mbaye possède «un énorme potentiel».

Depuis le début de saison, Luis Enrique a décidé de lancer Ibrahim Mbaye dans le grand bain. Le jeune ailier de 16 ans était même titulaire contre Le Havre lors de la première journée et s'impose comme l'une des révélations de la saison à venir. Zoumana Camara, qui l'a eu sous ses ordres avec les U19 du PSG, ne tarit d'ailleurs pas d'éloges.

Camara s'enflamme pour Mbaye

« C'est un énorme potentiel. Sur le volume, l'explosivité, la percussion, il peut déjà apporter à ce groupe-là. Dans une équipe de possession comme Paris, pour un joueur offensif, c'est un peu plus simple », lance-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE, avant d’en rajouter une couche.

«C'est un énorme potentiel»

« Il peut entrer et faire des différences, quand le match est plus ouvert et profiter des espaces. Il a déjà la maturité pour le foot senior. Il faudra voir comment gérer son temps de jeu parce qu'à cet âge-là, on a besoin de continuité. Il y a des gens compétents pour gérer cela », ajoute Zoumana Camara.