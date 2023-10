«C'est un cauchemar»... Ce joueur du PSG balance tout

Amadou Diawara

Ce mercredi, le PSG a subi une lourde défaite au St James' Park de Newcastle en phase de groupes de la Ligue des Champions. Interrogé après le coup de sifflet final, Gonçalo Ramos a reconnu que cette soirée était un cauchemar pour son équipe à cause du résultat.

Après avoir battu le Borussia Dortmund au Parc des Princes pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG affrontait Newcastle au St James' Park ce mercredi soir. Et malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont fait corriger par leur adversaire (4-1).

Newcastle a surclassé le PSG au St James' Park

Interrogé au micro de Canal + après le coup de sifflet final, Gonçalo Ramos a analysé la lourde défaite du PSG. Et le buteur portugais a confié que cette soirée de mercredi était un cauchemar.

«C’est un cauchemar car c’est une grosse défaite»