C'est la guerre au PSG, un accord a été trouvé

Le Paris Saint-Germain devrait connaître une fin de saison placée sous le signe de l'apaisement. En conflit ouvert avec le Collectif Ultras Paris (CUP), principal groupe de supporters du PSG, ces derniers avaient décidé de faire la grève des encouragements jusqu'à nouvel ordre. Après une ultime réunion, un accord a été trouvé et la grève, arrêtée.

La semaine dernière, une réunion entre le Collectif Ultras Paris (CUP) et la direction du Paris Saint-Germain avait débouché sur un conflit puisque le principal groupe de supporters annonçait l'arrêt total des animations dans le Parc des Princes mais aussi concernant les féminines et le handball. En cause : la politique sportive du club et les tensions qui avaient eu lieu devant la Factory et même devant le domicile de Neymar, à Bougival.

Une nouvelle réunion lundi soir

Comme le rapportait L'Équipe , une nouvelle réunion, plus calme s'est tenue entre le CUP et le PSG ce lundi soir. Plus constructive, de nombreuses questions ont été abordées, notamment le retour du légendaire maillot « Hetcher », un changement du système de billetterie ainsi que l'abandon du projet d'achat du Stade de France.

La grève prend fin

La réunion semble avoir porté ses fruits puisque le CUP a publié un communiqué sur son compte Twitter pour annoncer son retour au stade. Le PSG, qui voulait absolument voir ses supporters le 3 juin prochain, date à laquelle le club devrait fêter son onzième titre de champion de France semble donc avoir répondu de manière favorable aux attentes du CUP. Dans le communiqué, les ultras parisiens se félicitent du retour du maillot Hetcher pour la saison 2024-2025 mais aussi de manière pérenne. Le système de billetterie sera également modifié, permettant aux supporters de voir les places au Parc des Princes devenir plus accessibles. Aucun mot sur le possible déménagement au Stade de France mais le CUP a annoncé reprendre ses activités dès ce mercredi soir, pour le match de Ligue des Champions du PSG Handball face à Kiel.

« Le PSG estime que les supporters sont le fondement du club »