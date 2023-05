C’est la guerre au PSG, le Qatar fait une promesse

Pierrick Levallet

En cette fin de saison, il y a de l’agitation au PSG. Si les résultats sportifs commencent à être satisfaisants, la relation entre le club et les supporters est au plus bas. Le Collectif Ultras Paris (CUP) a notamment décidé de cesser temporairement son activité en tribune au Parc des Princes mercredi dernier. La tension est maximale entre les deux parties. Mais il semblerait qu’un apaisement soit en train de voir le jour.

Vers une réconciliation entre le PSG et le CUP ?

Comme le rapporte L’Equipe , une nouvelle réunion aurait eu lieu entre le PSG et les représentants du CUP ce lundi soir. Le club de la capitale voudrait voir ses ultras dans les tribunes pour le dernier match de la saison, face à Clermont le 3 juin prochain, puisque cette rencontre devrait être celle de la célébration du titre si tout se passe bien. Cette deuxième entrevue aurait d’ailleurs été jugée plus calme et constructive que la première à en croire certains protagonistes. Tous les différends n’ont pas été réglés, mais la direction du PSG aurait fait des promesses notamment concernant des changements dans la gestion des billets pour les gros matchs.

Les supporters ont plusieurs exigences