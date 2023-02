C'est la crise au PSG, Neymar pète les plombs

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG a été corrigé par l'AS Monaco. Lors de la rencontre, Neymar était hors de lui. Alors que son équipe n'y était pas du tout, la star brésilienne s'en est prise à Hugo Ekitike et Vitinha en plein match, et ce, parce qu'ils ne faisaient pas les bons choix selon elle pendant la rencontre.

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG est méconnaissable. En effet, les hommes de Christophe Galtier enchaine les contre-performances. Après avoir essuyé ses trois premières défaites de la saison en 2023, le PSG s'est incliné une nouvelle fois ce samedi après-midi. Opposés à l'AS Monaco au stade Louis II, les Parisiens ont été battus dans tous les compartiments du jeu et la note a été salée au final (3-1).

Neymar a recadré Vitinha et Ekitike

Impuissant et incapable de mener le PSG vers la victoire, Neymar s'est emporté à plusieurs reprises lors du choc face à l'AS Monaco. En effet, le numéro 10 de Christophe Galtier s'est agacé auprès de Vitinha et d'Hugo Ekitike, qui ne prenaient pas les bonnes décisions selon lui sur certaines actions.

Neymar était très nerveux contre l'AS Monaco