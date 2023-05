C'est la crise au PSG, le boss prend les choses en main

Amadou Diawara

Alors que le PSG est en crise depuis le début de l'année 2023, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre les choses en main dans la dernière ligne droite de la saison. En effet, le président parisien est au plus proche de ses joueurs et de ses dirigeants cette semaine.

Invaincu avant la Coupe du Monde au Qatar, le PSG de Christophe Galtier a parfaitement réussi sa première partie de saison. Toutefois, le club de la capitale est au plus mal depuis le début de l'année 2023.

Al-Khelaïfi enchaine les rendez-vous à Paris

En effet, le PSG enchaine les contre-performances sur le plan sportif, voit certains de ses meilleurs éléments tomber un à un à cause de blessures (Neymar et Presnel Kimpembe ont d'ailleurs mis un terme à leur saison) et d'autres sont mêlés à de terribles affaires extra-sportives. D'une part, Achraf Hakimi a été mis en examen pour viol. D'autre part, Lionel Messi s'est fait remarqué négativement en séchant un entrainement du PSG pour voyager en famille en Arabie Saoudite.

