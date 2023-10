C’est annoncé, une star du PSG va vivre un calvaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 7 novembre dernier, le PSG se déplacera à Milan. Une rencontre particulière pour Gianluigi Donnarumma, formé au sein de la formation italienne. Le portier de 24 ans ne devrait pas être accueilli de la meilleure des manières. Certains journalistes s'attendent à ce que le portier soit hué par le public de San Siro.

Le PSG a remporté le premier round. A domicile, le club de la capitale est, facilement, venu à bout du Milan AC grâce à des buts de Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Kang-In Lee (3-0). L'équipe italienne a l'occasion de prendre sa revanche le 7 novembre prochain à San Siro. Un match particulier pour Gianluigi Donnarumma, formé au Milan AC. Présent en France depuis 2021, le portier italien de 24 ans va retrouver son ancienne formation. Mais comme annoncé par le journaliste Andrea Losapio, Donnarumma ne soit pas s'attendre à un accueil chaleureux.

« Il est juste que San Siro hue Donnarumma »

« Donnarumma aurait pu signer pour moins, au final ce ne sont pas 4 ou 6 millions de plus par an qui font la différence. Et c'est pourquoi, oui, il est juste que San Siro hue Donnarumma. Mais sous le maillot du PSG, d'Afragolese ou de Beira Mar. Pas avec le maillot de l'équipe nationale » a confié le journaliste transalpin.

Le Milan AC n'a pas oublié son départ en 2021