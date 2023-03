Catastrophe pour cette star, le PSG lâche un énorme message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'il revenait, à peine, de blessure, Presnel Kimpembe s'est écroulé lors de la rencontre face à l'OM dimanche dernier. Victime d'une rupture du tendon d’Achille droit, l'international français a, d'ores et déjà, terminé sa saison. Opéré ce mercredi, le défenseur est déterminé à revenir plus fort comme l'annonce le PSG.

Cette saison 2022/2023 est à oublier pour Presnel Kimpembe. Tout juste revenu de blessure, le défenseur du PSG était sorti sur civière dimanche dernier, lors de la rencontre face à l'OM. Son entraîneur Christophe Galtier craignait déjà le pire. « Il s’est blessé gravement. Il sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Je pense qu’il a une très grosse douleur au tendon d’Achille » avait déclaré le technicien après la rencontre. Les craintes ont été confirmées. Kimpembe souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit. Sa saison est d'ores et déjà terminée et son retour est programmé pour l'automne prochain. Ce mardi, le joueur du PSG a donné de ses nouvelles depuis son lit d'opération : « Un grand merci pour tous vos messages de soutien. L’opération s’est bien passée ; Un grand merci à tout le staff médical du PSG et au Professeur James Calder. Les guerriers reviennent toujours plus forts ».

« À 23, 24 ans, il ne s'est jamais protégé »

Questionné par L'Equipe , son entourage a tenté d'expliquer ces blessures à répétition. « Il a employé plus de temps que prévu, toutes les précautions ont été prises. Il a joué, aidé l'équipe depuis des années dans des périodes où, musculairement, il était parfois fragilisé. Il a un style de jeu très intense. Avec un engagement total. À 23, 24 ans, il ne s'est jamais protégé. Est-ce qu'il le paie aujourd'hui ? » a déclaré son clan.

« Sa détermination est décuplée »