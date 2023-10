Casse-tête avec cette recrue du PSG, Deschamps a tranché

Hugo Chirossel

Alors que l’équipe de France sera opposée aux Pays-Bas vendredi soir, Didier Deschamps ne devrait pas réserver beaucoup de surprises dans sa composition de départ. Une des interrogations concerne la pointe de l’attaque, où Randal Kolo Muani est en concurrence avec Olivier Giroud. Il semblerait que le sélectionneur des Bleus ait tranché.

Vendredi, l’équipe de France affronte les Pays-Bas à Amsterdam, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Pour ce rassemblement, Didier Deschamps doit composer avec plusieurs absences pour blessures. Ce qui pourrait profiter à Jonathan Clauss, qui devrait être titulaire pour cette rencontre.

Polémique avec Mbappé, Deschamps répond cash https://t.co/GXBch0Ofkg pic.twitter.com/W799aiyQ64 — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Clauss titulaire pour son retour

L’Équipe confirme cette tendance et donne également plus de précisions sur la composition de l’équipe de France. Le latéral de l’OM devrait être accompagné d’Ibrahima Konaté et des frères Hernandez en défense. Pas de surprise en ce qui concerne le milieu de terrain, où Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann seront présents.

Kolo Muani préféré à Giroud