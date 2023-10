Critiqué au PSG, il reçoit le soutien d’une légende

Axel Cornic

Installé comme titulaire indiscutable depuis un peu plus d’un an, Gianluigi Donnarumma ne semble pas convaincre tout le monde au Paris Saint-Germain et régulièrement critiqué. Une situation passagère pour Iker Casillas, légende vivante du Real Madrid et du football espagnol au poste de gardien, qui est persuadé que l’Italien saura rebondir.

Arrivé avec l’étiquette de meilleur joueur de l’Euro en 2021, Gianluigi Donnarumma a battu la concurrence de Keylor Navas au PSG. Pourtant, le Costaricien est revenu de prêt et sa présence n’arrange pas vraiment l’Italie, très souvent critiqué et que de plus en plus d’observateurs aimeraient voir sur le banc.

«Il pouvait être méchant»... Il balance sur Ibrahimovic au PSG https://t.co/P6RAkKC2i9 pic.twitter.com/KDHR3HgvYc — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

« Donnarumma est fort et je suis désolé qu'il ait été beaucoup critiqué ces derniers temps »

Ancien grand gardien de but, Iker Casillas s’est exprimé au sujet de la situation de Gianluigi Donnarumma au PSG. « Il est fort et je suis désolé qu'il ait été beaucoup critiqué ces derniers temps » a déclaré celui qui a remporté 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, lors d’un entretien accordé à TMW .

« Il a commencé à 16 ans, presque comme moi et Buffon et ça demande vraiment beaucoup de courage »