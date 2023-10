Il prend la place de Mbappé et s'explique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il soit capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé ne s'est pas présenté devant les médias lors des conférences de presse d'avant-match comme le veut la tradition. Lors du précédent rassemblement, Antoine Griezmann avait pris la place de l'attaquant du PSG, et alors que les Bleus affrontent les Pays-Bas vendredi soir, c'est cette fois-ci Aurélien Tchouaméni qui s'est présenté face à la presse. Et il a d'ailleurs justifié le fait d'être là.

Tchouaméni justifie sa présence en conférence de presse

« Je ne sais pas si c'était prévu, je l'ai appris tout à l'heure, le coach m'a prévenu, j'ai accepté, je ne pouvais pas dire non (sourire). Peut-être que ça représente aussi quelque chose pour le coach, tant mieux si c'est le cas », assure le milieu de terrain du Real Madrid qui a également été interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, qui semble moins en forme depuis quelques semaines.

«Il est très souriant, comme d'habitude»