Cette recrue du PSG a le même problème avec Deschamps

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani s'est engagé en faveur du PSG, où il est désormais en concurrence avec Gonçalo Ramos et Marco Asensio au poste de numéro 9. En équipe de France, l'attaquant de 24 ans a également deux rivaux à son poste : Marcus Thuram et Olivier Giroud.

Sans surprise, Randal Kolo Muani a été convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement des Bleus . Toutefois, comme l'a affirmé le sélectionneur de l'équipe de France, le nouvel attaquant du PSG doit encore se battre avec Olivier Giroud et Marcus Thuram pour gagner sa place de titulaire.

Une bataille entre Kolo Muani, Thuram et Giroud en Bleu

« La hiérarchie est évolutive, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui va marquer trois buts et qu'un autre ne marque pas que celui qui en a marqué trois va passer numéro un. Le profil des joueurs entre dans la réflexion aussi, même si ça n'empêche pas de continuer à être performant. Olivier il a quand même 37 ans, ça amène son entraîneur en club à le gérer. Il a un temps de jeu avec Milan, mais il joue peu de matches entiers. Le choix, c'est plus le profil par rapport à l'adversaire. Olivier et Marcus ont des profils qui se rapprochent, Kolo a un profil différent. C'est toujours dans l'optique d'être plus dangereux pour l'adversaire » , a précisé Didier Deschamps lors de sa dernière conférence de presse.

Kolo Muani est à la lutte avec Ramos et Asensio au PSG

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani se retrouve dans la même situation qu'en équipe de France, puisqu'il est en concurrence avec Gonçalo Ramos et Marco Asensio. En effet, Luis Enrique alterne entre ces trois attaquants pour le poste de numéro 9 depuis le début de la saison.