Promotion pour un joueur du PSG, il jubile

Auteur d'un début de saison impressionnant avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a été récompensé par Thierry Henry qui lui a non seulement offert sa première sélection avec l'équipe de France Espoirs, mais qui en a aussi fait son capitaine. Le tout à seulement 17 ans. Présent en conférence de presse en marge du déplacement en Bosnie, le joueur formé au PSG se livre sur son nouveau rôle.

Tout va très vite pour Warren Zaïre-Emery. Formé au PSG, il a été lancé la saison dernière par Christophe Galtier, et cette saison, Luis Enrique en a fait un titulaire indiscutable dans l'entrejeu. C'est donc sans grande surprise que Thierry Henry a décidé de le convoquer avec l'équipe de France Espoirs au mois de septembre, pour sa première liste dans cette fonction. En revanche, voir Warren Zaïre-Emery porter le brassard des Bleuets a été plus surprenant. Et pour cause, du haut de ses 17 ans, le Parisien est le plus jeune joueur de l'effectif. Mais cela ne semble pas l'effrayer.

Zaïre-Emery évoque son nouveau statut

« Je suis très content d'être le capitaine des Espoirs. C'est une fierté d'être capitaine en équipe de France. Je ne pense pas que mes coéquipiers me voient différemment. Ils sont pour m'aider, pour me pousser vers le haut et m'aider à parler et prendre la parole. Je pense que ce que le coach veut aussi. Il y a d'autres leaders dans le groupe qui sont aussi là pour parler et je serai pour les écouter aussi », assure Warren Zaïre-Emery en conférence de presse.

«Oui, c'est un rôle qui me plaît»