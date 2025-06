Booba - PSG : Le cadeau inattendu de Désiré Doué !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, Booba a débuté sa carrière avant même la naissance de Désiré Doué. Mais la discographie du rappeur français traverse les générations. L’attaquant français de 20 ans a récemment révélé être dingue du son Dolce Camara, featuring du rappeur de Boulogne avec SDM, et de s’en servir comme motivation avant les matchs du PSG. Utilisé comme musique d’entrée par Doué pendant les célébrations de la Ligue des champions au Parc des princes dimanche dernier, Dolce Camara fait un retour surprise dans le top.

C’est clairement un secret de polichinelle au vu de la communication de ces derniers mois signée Booba à ce sujet. Mais force est de constater que le rappeur français apprécie tout particulièrement la recrue à 50M€ du PSG datant de l’été dernier. Buteur à double reprise en finale de Ligue des champions contre l’Inter, le tout en délivrant une passe décisive à Achraf Hakimi (5-0), Doué est dans les bonnes grâces de Booba.

Désiré Doué validé par Booba L’auteur de Pitbull et de N°10 notamment a sorti un featuring avec SDM en février 2024 intitulé Dolce Camara. Un son qui a considérablement marqué Désiré Doué qui avouait dernièrement l’écouter avant ses matchs pour « aller à la guerre ». Un clin d’œil qui avait été apprécié par le Duc de Boulogne qui n’a été élogieux à son égard et encore plus depuis sa masterclass en finale de Ligue des champions.