Booba et le PSG : La surprise dévoilée sur les réseaux !

Entre le PSG et Booba, l'union semble toujours avoir existé. Ou du moins, le rappeur des Hauts-de-Seine clame depuis longtemps son amour pour le Paris Saint-Germain qui n'a pas manqué, en cette semaine de finale de Ligue des champions, de lui adresser un cadeau à caractère personnel partagé par Le Duc sur les réseaux.

Natif de Sèvres et ayant grandi à Boulogne où il en est devenu le « Duc », Booba n'a jamais réellement dissimulé son amour la ville de Paris et le PSG. En cette semaine historique du Paris Saint-Germain, déjà vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, le club parisien pourrait entrer dans l'histoire en signant un triplé historique. Le tout, en réalisant quelque chose d'inédit au sein de ses propres archives.

Le PSG offre un coffret à Booba En effet, ce samedi 31 mai se déroulera à Munich la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à l'Inter. En terres bavaroise, le groupe entraîné par Luis Enrique prendra part à la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire après celle de 2020 du Final 8 perdue contre le Bayern Munich (0-1). Avant le coup d'envoi de la rencontre, le Paris Saint-Germain a fait un cadeau customisé à Booba.