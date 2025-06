Ballon d’Or : Mbappé annonce une surprise qui peut dégoûter Dembélé !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal ? Pour l’heure, l’attaquant du PSG et le crack du FC Barcelone apparaissent comme les deux favoris du Ballon d’Or qui sera décerné en septembre. Mais d’ici-là, un autre candidat pourrait émerger. C’est en tout cas l’avis de Kylian Mbappé, présent en conférence de presse ce samedi.

Qui remportera le Ballon d’Or en 2025 ? Alors que la cérémonie aura lieu le 22 septembre prochain, deux hommes sont favoris à ce jour pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles : Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone). D’autres noms sont parfois évoqués, dont ceux de Gianluigi Donnarumma ou encore Vitinha , qui ont grandement contribué au sacre européen du PSG . Il en est de même pour Kylian Mbappé qui, malgré la saison difficile du Real Madrid , a fini soulier d’or. Aux yeux du capitaine de l’équipe de France , une surprise n’est d’ailleurs pas à écarter.

« C’est en septembre, et il se passera beaucoup de choses d’ici là »

« Cela évolue très vite. Les derniers vainqueurs l’ont montré, il y a des joueurs dont on ne parlait pas et qui l’ont gagné, a confié le capitaine des Bleus ce samedi, en conférence de presse. Le Ballon d’Or, c’est en septembre, et il se passera beaucoup de choses d’ici là. Mais aujourd’hui, on parle d’Ousmane et de Lamine, et c’est pour ça que j’ai répondu comme ça à cette question». Parmi les futures échéances, il y aura déjà cet été la Coupe du monde des clubs (14 juin - 13 juillet) « qui va décider beaucoup de choses », a précisé Mbappé en réponse à une autre question.