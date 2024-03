Après un clash, Messi a plombé ce joueur du PSG

Jean de Teyssière

L'année dernière, le PSG a aligné un trio offensif exceptionnel : Mbappé, Messi et Neymar. Exceptionnel sur le papier, ce trio ce trio manquait souvent de liant sur le terrain. Lors de ses deux saisons au PSG, Lionel Messi n'a pas laissé un souvenir impérissable, et il s'est même fait remarquer en se brouillant avec Vitinha.

Le PSG vit pour le moment une bonne saison, avec une première place en Ligue 1, un quart de finale de la Ligue des Champions à disputer face au FC Barcelone et une demi-finale de Coupe de France à jour face au Stade Rennais. Cette bonne saison rime peut-être avec l'éclosion de Vitinha. Le milieu de terrain portugais est un atout de choix pour Luis Enrique, qui lui fait entièrement confiance. Son niveau n'a rien à voir avec celui de la saison dernière, qui s'explique peut-être par le départ d'une star du PSG...

Vitinha se brouille avec Messi

Cette saison, Vitinha semble être pleinement épanoui avec le PSG. Le milieu de terrain portugais est un élément important du jeu de Luis Enrique. Offensivement, il est très important puisqu'il a déjà marqué six buts et délivré cinq passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Et peut-être que sa méforme de la saison dernière était due à son embrouille avec Lionel Messi...

Transferts - PSG : La réponse tombe pour ce coup à 200M€ https://t.co/dsJCIROjTa pic.twitter.com/5OldLsn0jy — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Messi fait vivre un enfer à Vitinha