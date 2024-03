Projet historique du Qatar, le PSG reçoit une candidature !

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, le PSG, par le biais de ses propriétaires qataris, cherche à quitter le Parc des Princes, et surtout à construire un nouveau stade. Depuis plusieurs mois, plusieurs municipalités ont été associées à ce projet titanesque. Ce samedi, Aulnay-sous-Bois a officialisé sa candidature sur les réseaux sociaux. Explication.

Jeudi 8 février 2024. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi prend la parole, et annonce qu’après des années de négociations avec la mairie de Paris pour un achat, en vain, du Parc des Princes, les propriétaires du club parisien souhaitaient s’en aller : « C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc » , déclarait ainsi le dirigeant.

Où se situera le nouveau stade du PSG ?

Depuis, une question subsiste : où faire construire le nouveau stade du PSG ? Si le Parc des Princes se situe au sein même de la capitale, ce nouveau projet historique du Qatar devrait se situer en banlieue parisienne. Ainsi, plusieurs villes d’Île-de-France ont été évoquées comme Gonesse (Val d’Oise), Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), Poissy, ou encore Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

[PSG À AULNAY] 🔴🔵 La Ville d’Aulnay-sous-Bois y croit et ne lâche rien ! Cette proposition est une opportunité unique pour le @PSG_inside, qui lui permettra de construire un stade à la hauteur de ses ambitions !En savoir plus 👉 https://t.co/Rky00FPik8#PSG #football pic.twitter.com/91So4odVXp — Ville d'Aulnay-sous-Bois (@AulnaySousBois) March 30, 2024

Aulnay-sous-Bois dévoile un projet cohérent pour le PSG

Le PSG bientôt dans le 93 donc ? Possible. Et ce samedi après-midi, la ville d’Aulnay-sous-Bois a dévoilé sur ses réseaux sociaux, son projet d’aménagement pour la construction du nouveau stade. A la clé, 50 hectares disponibles, un lieu très accessible par les transports en commun, mais également par l’aviation, ou encore une proposition conforme à la question environnementale.