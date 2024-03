Le PSG a trouvé son arme fatale, Luis Enrique dévoile son secret

Benjamin Labrousse

Juste avant la trêve internationale, le PSG a inscrit trois buts depuis l’extérieur de la surface face à Montpellier (2-6). Grâce à ses réalisations, la formation de Luis Enrique est désormais la plus létale d’Europe sur les frappes de loin. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur parisien a tempéré les ardeurs. Explication.

Le PSG entre dans une phase cruciale de sa saison. Ce dimanche soir, le club parisien se rend à Marseille afin d’y affronter l’OM lors du Classique. En cas de défense regroupée côté phocéen, les partenaires de Kylian Mbappé pourraient tenter leur chance de loin.

Le PSG sur le toit de l’Europe grâce à ce record ! https://t.co/cP6tSE1omW pic.twitter.com/92ODtOIwJq — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Le PSG sur le toit de l’Europe au niveau des buts inscrits de loin

Récemment, un rapport publié par Opta révélait que le PSG était l’équipe issue des cinq grands championnats qui inscrivait le plus de buts de loin. Paris, avec 14 réalisations en dehors de la surface, domine Manchester City (10) ainsi que le RB Leipzig (9).

« On n’insiste pas vraiment dessus »