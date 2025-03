«Allez l’OM» , le doigt d’honneur au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG est actuellement en Angleterre pour y affronter Liverpool à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. A quelques heures du coup d’envoi, la tension monte. Et voilà que sur les réseaux sociaux, Joey Barton, ancien joueur de l’OM, en a profité pour rajouter de l’huile sur le feu.

C’est ce mardi soir que le PSG joue la suite de son aventure en Ligue des Champions. Si le club de la capitale avait dominé à l’aller, c’est bien Liverpool qui l’avait emporté (0-1). Paris est en retard avant le retour à Anfield. Les hommes de Luis Enrique vont donc devoir renverser la vapeur pour éliminer Liverpool.

Barton n’aime pas le PSG

Ce Liverpool-PSG va être regardé par beaucoup, à commencer par Joey Barton. Ancien joueur de l’OM, où il n’est resté que quelques mois, l’Anglais a de nouveau affiché son désamour à l’encontre du club de la capitale. En effet, sur X, Barton a posté une vidéo où il fait un doigt d’honneur devant le bus du PSG, le tout avec comme message : « Allez l’OM ».

« Le PSG est le jouet du petit bourgeois »

Joey Barton n’aime clairement pas le PSG. Cela fait maintenant plusieurs années que l’ancien de l’OM multiplie les attaques. Dans son autobiographie, Barton écrivait même : « Le PSG est le jouet du petit bourgeois, le produit d’un opportunisme politique et un exemple parfait de l’absence de racines si commune dans le sport moderne. Un jour viendra où l’outil marketing ne sera plus aussi rentable, l’argent ne rentrera plus et les mercenaires s’en iront. Il ne restera qu’une coquille vide à l’endroit où on aurait dû sacraliser une communauté et une tradition ».