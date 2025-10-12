Zidane quitte Marseille pour Paris, l’annonce choc !

Axel Cornic

Présent au Festival dello Sport de Trento ce dimanche, Zinedine Zidane a fait plusieurs déclarations fortes. C’est notamment le cas concernant son enfance à Marseille ainsi que sur ses parents, qui sont arrivés en France d’Algérie au cours des années 1950.

Même s’il n’a jamais joué à l’OM, l’histoire de Zinedine Zidane avec Marseille est connue par tout le monde. La star du football français a même eu droit à une célèbre fresque dans le quartier de la Castellane, ainsi que plusieurs portraits sur la Corniche.

« J'étais un supporter de l'OM » En Italie ce dimanche pour le Festival dello Sport de Trento, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France est revenu sur ce lien spécial qu’il a avec la cité phocéenne. « Comme tous les enfants, j'ai appris à aimer le football dans la rue » a déclaré Zinedine Zidane. « Il y a 45 ans, à Marseille, j'ai toujours joué au football, j'en étais passionné. J'étais un supporter de l'OM ».