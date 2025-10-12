Zidane à l’OM : L’annonce qui va enflammer Marseille !

Présent au Festival dello Sport de Trento en Italie, Zinedine Zidane s’est exprimé au sujet de son passé de footballeur, mais également de son avenir en tant qu’entraineur. Et s’il a réitéré son envie d’entrainer l’équipe de France un jour, il a également fait une confidence sur l’Olympique de Marseille qui ne va pas manquer de faire parler.
Véritable légende du football français et mondial, Zinedine Zidane déplace les foules à chacune de ses apparitions. Et c’est le cas ce dimanche en Italie, puisque l’ancien numéro 10 de l’équipe de France était l’invité star du Festival dello Sport de Trento.
« J'étais un supporter de l'OM »
Au micro des médias présents, Zidane a notamment parlé de son passé à Marseille et surtout, de son lien avec l’OM. « Comme tous les enfants, j'ai appris à aimer le football dans la rue. Il y a 45 ans, à Marseille, j'ai toujours joué au football, j'en étais passionné. J'étais un supporter de l'OM » a déclaré le technicien français de 53 ans, d’après Sky Sport Italia.
« Je reviendrai certainement »
Celui qui est sans club depuis 2021, a également parlé de son envie de succéder à Didier Deschamps, à la tête de l’équipe de France. « Je reviendrai certainement » a expliqué Zinedine Zidane. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais l'un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe nationale française. Nous verrons bien ».