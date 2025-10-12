Zidane à l’OM : L’annonce qui va enflammer Marseille !

Axel Cornic

Présent au Festival dello Sport de Trento en Italie, Zinedine Zidane s’est exprimé au sujet de son passé de footballeur, mais également de son avenir en tant qu’entraineur. Et s’il a réitéré son envie d’entrainer l’équipe de France un jour, il a également fait une confidence sur l’Olympique de Marseille qui ne va pas manquer de faire parler.

Véritable légende du football français et mondial, Zinedine Zidane déplace les foules à chacune de ses apparitions. Et c’est le cas ce dimanche en Italie, puisque l’ancien numéro 10 de l’équipe de France était l’invité star du Festival dello Sport de Trento.

« J'étais un supporter de l'OM » Au micro des médias présents, Zidane a notamment parlé de son passé à Marseille et surtout, de son lien avec l’OM. « Comme tous les enfants, j'ai appris à aimer le football dans la rue. Il y a 45 ans, à Marseille, j'ai toujours joué au football, j'en étais passionné. J'étais un supporter de l'OM » a déclaré le technicien français de 53 ans, d’après Sky Sport Italia.