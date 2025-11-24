Vente OM : Il débarque et n’y connait «rien au foot» !

Aujourd'hui détenu par Frank McCourt, l’OM était la propriété il y a quelques années de cela d’un certain Bernard Tapie. C’est en 1986 que l’entrepreneur et par la suite homme politique a pris les commandes du club phocéen. Une arrivée dont se souvient très bien Jean-Pierre Bernès, lui qui travaillait déjà à l’OM au moment de l’arrivée de Tapie.
Tout au long de sa vie, Bernard Tapie en a connu des casquettes. Homme politique, entrepreneur, on peut également ajouter celle de propriétaire de club de football. En 1986, Tapie avait ainsi débarqué à Marseille, s’offrant l’OM. Alors qu’on connait le résultat et les grandes heures qui ont résulté de ce rachat, c’était pourtant loin d’être gagné à l’arrivée du nouveau boss de l’OM.
« Avec du recul, on se dit que c’était l’homme qui correspondait à Marseille »
Travaillant déjà à l’OM au moment de l’arrivée de Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès est revenu sur le rachat du club phocéen par l’entrepreneur. C’est ainsi qu’il a raconté pour Ils font Marseille : « Il ne connait rien à Marseille. Il est arrivé avec Michel Hidalgo. Comme c’est un homme intelligent, il a vite compris comment c’était Marseille. En plus, il est connecté avec la ville. Avec du recul, on se dit que c’était l’homme qui correspondait à Marseille. C’était une grande gueule. Il était connu, mais pas dans le football. On savait que c’était un entrepreneur, qui avait des moyens ».
« Il a pris Hidalgo car il ne connaissait rien au foot »
« Quand il arrive, il a pris Hidalgo car il ne connaissait rien au foot et après ils ont fait un audit sur le club. Il a pratiquement viré tout le monde et le seul qu’il a gardé c’est moi. Ça a matché de suite, on s’est de suite compris. On a eu une très bonne relation. Pendant 7 ans, ça a été formidable », a poursuivi Bernès concernant Bernard Tapie.