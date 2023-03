Une star de l’OM se loupe totalement, elle fait un énorme aveu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Éliminé de la Coupe de France en quart de finale par Annecy, l’OM a dit adieu à ses chances de titre cette saison. Alexis Sanchez, qui a manqué un pénalty dans les ultimes minutes, est revenu sur ce loupé. L’attaquant chilien est formel : il n’a aucun regret.

L’OM a vécu une soirée cauchemardesque mercredi soir. Battu par Annecy en quart de finale de la Coupe de France, le club olympien a dit adieu à sa dernière chance de gagner un titre cette saison. Même si l’OM avait ouvert le score, Annecy est revenu au score et a pris l’avantage. Malgré l’égalisation tardive, l’OM s’est incliné aux tirs au but.

Sanchez a manqué un pénalty

La tristesse est énorme pour les hommes d’Igor Tudor, surtout qu’Alexis Sanchez avait l’opportunité d’égaliser 10 minutes avant la fin sur pénalty. Mais l’international chilien a totalement manqué sa tentative.

«Je suis frustré», le terrible aveu de cette star de l'OM https://t.co/DhrmsbWmAw pic.twitter.com/hKl8hFVNRH — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

«Je n'ai pas de regret»