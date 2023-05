Une star de l’OM se fait cartonner !

Alexis Brunet

L'OM est en mission commando pour cette fin de saison. Objectif : Reprendre la deuxième place de la Ligue 1 au RC Lens, afin de se qualifier directement en Ligue des Champions. Cela va être compliqué pour les Marseillais qui ne sont pas maîtres de leur destin et qui vont en plus devoir faire sans un de leur atout majeur.

L'OM va se souvenir longtemps de son affrontement retour face au RC Lens en Ligue 1. Le 6 mai dernier, la bande d'Igor Tudor se rendait à Bollaert pour l'un des matches les plus importants de sa saison. À l'époque, les Marseillais étaient deuxièmes du championnat et les Lensois troisièmes. Mais avec la victoire finale des partenaires de Seko Fofana sur le score de 2-1, les places se sont interverties. Lens est maintenant dauphin du PSG et les coéquipiers de Valentin Rongier sont eux désormais troisièmes.

Un match qui avait fait beaucoup parler

Mais au-delà de la victoire lensoise, ce match avait donné lieu à plusieurs événements. D'abord un débat avait éclaté après l'annulation par la VAR d'un but inscrit par Alexis Sánchez et qui aurait donc pu changer la fin de saison. Pour certains, le but du Chilien était complètement valable. Mais l'autre fait de jeu était un peu passé inaperçu. Aux alentours de la 20ème minute, l'arbitre de cette rencontre Clément Turpin adressait un carton rouge au staff lensois et marseillais. Cela faisait suite à une altercation déclenchée par une frappe de balle de Medina sur le banc de l'OM. Mais un autre élément était passé sous les filets, Dimitri Payet s'était rendu coupable pendant l'altercation d'une petite baffe envers Yannick Cahuzac.

Dimitri Payet lourdement sanctionné

Le Réunionnais était donc auditionné ce mercredi par la commission de discipline afin de répondre de ses actes, et cela s'est mal passé pour Payet. Le capitaine de l'OM a écopé de trois matches fermes de suspension, ainsi que de deux de sursis. Sa peine prend effet à partir du 23 mai, ce qui fait que le Français pourra être disponible face à Lille ce samedi. Payet disputera donc à cette occasion le dernier match de sa saison, puisqu'il sera suspendu pour les deux dernières rencontres de Ligue 1. Il se pourrait aussi que cela soit le dernier match de la carrière de Dimitri Payet, si celui-ci décide de s'arrêter à la fin de l'année.