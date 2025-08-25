Une légende vivante à l’OM : L'énorme tentative évoquée à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’été 1989 aurait pu changer à jamais l’histoire de l’Olympique de Marseille. Diego Maradona, alors au sommet de sa gloire mais à bout de souffle à Naples, s’était retrouvé au cœur de négociations intenses. Finalement, la légende argentine n'a jamais posé ses valises en France, mais son transfert avorté reste évoqué en Italie.

À l’été 1989, Diego Maradona vit un tournant. Déjà légende vivante après son sacre mondial en 1986 et ses exploits répétés avec Naples, l’Argentin étouffe pourtant dans le sud de l’Italie. Usé par la pression, la surveillance constante et ses relations compliquées avec sa direction, il rêve d’un nouvel horizon. C’est dans ce contexte que naît l’incroyable rumeur d’un transfert à l'OM.

Maradona à l'OM, le coup raté de Tapie Un intermédiaire trouble parvient à convaincre Bernard Tapie et Michel Hidalgo, alors manager de l’OM, que Maradona pourrait se laisser séduire par le projet phocéen. L’Argentin ne ferme pas la porte et semble même intrigué par l’idée. Pendant près d’un mois, Marseille vibre au rythme de cette éventualité hors du commun avant que le Napoli signe la fin de la récréation.