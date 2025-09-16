Un joueur signe à l’OM pour rejoindre son frère

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2007 après plusieurs saisons solides à Auxerre, Benoît Cheyrou a marqué de son empreinte le milieu de terrain olympien jusqu’à son départ en 2014. Dans un entretien, il revient sur son choix de rejoindre l’OM, influencé par son frère Bruno et les dirigeants du club phocéen.
Au cours d’un entretien au podcast Aux Armes, Benoît Cheyou est revenu sur son arrivée à l’OM. Le milieu de terrain formé à Lille sortait de trois saisons réussies à l’AJ Auxerre, avec notamment des participations régulières à la Coupe d’Europe, lorsqu’il a été approché par le club marseillais. À cette époque, l’OM cherchait à renforcer son effectif pour retrouver les sommets en France et à l’international. Benoît Cheyrou, conscient de l’intérêt d’un club de cette envergure, n’a pas tardé à se pencher sérieusement sur cette opportunité.
Cheyrou cash sur son transfert
Dans ses souvenirs, il explique avoir été convaincu par plusieurs facteurs : son frère Bruno, déjà passé par l’OM, l’avait encouragé à accepter, estimant que toutes les conditions étaient réunies pour qu’il s’épanouisse sur la Canebière. « Je sortais de trois bonnes saisons à Auxerre. Je faisais la Coupe d’Euope tous les ans. J’ai été contacté en fin de saison par l’OM. Bruno avait déjà joué à l’OM, il m’avait dit qu’il y a aucune raison que ça se passe mal. Il m’a dit fonce si tu es désiré par tout le monde. J’ai donc appelé le coach Albert Emon, le directeur sportif José Anigo et le président Pape Diouf qui m’ont fait part de leur souhait que je rejoigne l’équipe » a confié Cheyrou.
Benoît et Bruno, même destin
Convaincu par le discours de la direction de l'OM, le joueur donne très vite son accord, marchant ainsi sur les pas de son frère. « Ensuite, je n’ai pas réfléchi bien longtemps. Quand tu es petit, que c’est ton rêve, ça fait partie des stades qui te font frissonner. A Lille, c’était les matches que j’attendais en début de saison. Et quand tu portes cette écusson dans le stade, c’est incroyable » a-t-il déclaré.