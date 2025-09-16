Un joueur signe à l’OM pour rejoindre son frère

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2007 après plusieurs saisons solides à Auxerre, Benoît Cheyrou a marqué de son empreinte le milieu de terrain olympien jusqu’à son départ en 2014. Dans un entretien, il revient sur son choix de rejoindre l’OM, influencé par son frère Bruno et les dirigeants du club phocéen.

Au cours d’un entretien au podcast Aux Armes, Benoît Cheyou est revenu sur son arrivée à l’OM. Le milieu de terrain formé à Lille sortait de trois saisons réussies à l’AJ Auxerre, avec notamment des participations régulières à la Coupe d’Europe, lorsqu’il a été approché par le club marseillais. À cette époque, l’OM cherchait à renforcer son effectif pour retrouver les sommets en France et à l’international. Benoît Cheyrou, conscient de l’intérêt d’un club de cette envergure, n’a pas tardé à se pencher sérieusement sur cette opportunité.

Cheyrou cash sur son transfert Dans ses souvenirs, il explique avoir été convaincu par plusieurs facteurs : son frère Bruno, déjà passé par l’OM, l’avait encouragé à accepter, estimant que toutes les conditions étaient réunies pour qu’il s’épanouisse sur la Canebière. « Je sortais de trois bonnes saisons à Auxerre. Je faisais la Coupe d’Euope tous les ans. J’ai été contacté en fin de saison par l’OM. Bruno avait déjà joué à l’OM, il m’avait dit qu’il y a aucune raison que ça se passe mal. Il m’a dit fonce si tu es désiré par tout le monde. J’ai donc appelé le coach Albert Emon, le directeur sportif José Anigo et le président Pape Diouf qui m’ont fait part de leur souhait que je rejoigne l’équipe » a confié Cheyrou.