Un champion du monde à l’OM : La signature «parfaite» est annoncée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors des derniers jours du mercato, l'OM a connu beaucoup de rebondissements. Le club a fini par recruter Benjamin Pavard, qui a quitté l'Inter Milan. Le joueur français fait donc son grand retour en Ligue 1, lui qui a débuté au LOSC. Visiblement il s'est laissé convaincre par le projet proposé par les dirigeants marseillais et il est particulièrement enchanté.

International français, Benjamin Pavard a choisi l'OM pour poursuivre sa carrière. Le champion du monde 2018 n'a pas été si difficile à convaincre, en témoigne ses déclarations envers son nouveau club. Pavard réalise en plus des débuts exceptionnels dans la cité phocéenne puisqu'il a marqué un but pour sa première sous le maillot marseillais, vendredi soir face au FC Lorient (4-0).

Pavard convaincu par le projet de l'OM Ancien joueur du Bayern Munich, Benjamin Pavard pourra faire parler son expérience pour affronter cette nouvelle saison. Le joueur de 29 ans n'a pas pu cacher sa joie par rapport à sa signature à Marseille. « Revenir en France est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Le projet proposé par Marseille est parfait. Je me sens déjà très heureux. C’est à moi aussi de prendre le leadership, à montrer la voie » a-t-il confié dans le Canal Football Club ce dimanche.