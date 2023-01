Un joueur de l'OM envoie son adversaire en réanimation, les nouvelles sont rassurantes

Pierrick Levallet

La rencontre de Coupe du France entre l'OM et le Hyères FC a été marquée par le carton rouge attribué à Eric Bailly. Coupable d'un horrible tacle sur Almike Moussa N'Diaye, le défenseur central marseillais a envoyé son adversaire en réanimation. Mais désormais, le joueur hyérois ne serait plus en danger.

La rencontre entre l’OM et le Hyères FC ce samedi en Coupe de France a été marquée par l’expulsion d’Eric Bailly. Exclu dès le quart d’heure de jeu, le défenseur central marseillais s’est rendu coupable d’une terrible faute sur Almike Moussa N'Diaye. Ce dernier n’a pas pu terminer la rencontre et est sorti sur civière. Il a d’ailleurs été hospitalisé dans la foulée.

Un joueur de l'OM envoie son adversaire en réanimation, il va prendre cher https://t.co/4KjD1kIUkp pic.twitter.com/vgnnRAWo5h — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Almike Moussa N'Diaye hospitalisé après la faute de Bailly

Dans des propos rapportés par RMC Sport , le président du Hyères FC Mourad Boudjellal avait expliqué que Almike Moussa N'Diaye avait été admis en réanimation : « Il a été transféré à l'Hôpital Nord et il l'ont admis en réanimation, par précaution. On prie pour que tout se passe bien pour lui. C'est un garçon super et un de nos meilleurs éléments. » Mais visiblement, cela va désormais mieux pour ce dernier.

Désormais hors de danger